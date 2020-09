Veröffentlicht am 13. September 2020 von wwa

A K T U E L L – LANGENBACH bei KIRBURG – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 285 – Motorradfahrer schwer verletzt – Am Sonntagnachmittag, 13. September 2020, gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 285 zwischen Langenbach und Kirburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei sind zwei PKW und ein Motorrad an dem Unfall beteiligt. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Die L 285 ist an aktuell voll gesperrt. Quelle: Polizei