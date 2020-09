Veröffentlicht am 15. September 2020 von wwa

OBERÖLFEN – Wandervögel unterwegs im Ölferbachtal – Unsere Septemberwanderung wird uns an Ober- und Niederölfen vorbei durchs wunderschöne Ölferbachtal führen, Streckenlänge circa acht Kilometer, Start- und Zielpunkt ist das Schützenhaus in Leuzbach. Dort trifft man sich am Mittwoch, 16. September, um 14 Uhr. Es ist eine geführte Wanderung, die kostenfrei ist und zu der sich auch nicht angemeldet werden muß. Hunde dürfen gerne mitwandern. Natürlich wird die Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz beachtet. Infos: 02681/2890 Nächster geplanter Wandertermin ist am Mittwoch, 21. Oktober. (Vereinsbericht)