Veröffentlicht am 14. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Initiative „Ich bin dabei!“ – Projekt Lust auf Garten – Wer einen Garten hat, muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu kommen.“ Sie haben einen Garten oder Balkon, lieben Planzen und Tiere und möchten sich mit anderen Gartenbegeisterten austauschen, dann sind Sie in unserer Gartengruppe „Lust auf Garten“ genau richtig. Zur Zeit sind wir 11 Mitglieder, über Email und WhatsApp vernetzt und auch in diesen Zeiten unter Einhaltung aller Corona-Auflagen aktiv. Wir treffen uns in unseren Gärten, besuchen Fachvorträge und Schaugärten, tauschen Pflanzen, Samen, Erfahrungen und Wissen.

Unsere Gruppe existiert seit drei Jahren. In dieser Zeit haben wir u.a. auch zwei Gartenwettbewerbe in der VG Altenkirchen/Flammersfeld erfolgreich veranstaltet. Mit unseren Gärten leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und schaffen Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Haben Sie Lust uns kennenzulernen, dann nehmen Sie Kontakt auf! Wir freuen uns auf Sie. Kontakt: Kümmerin Gerry Beckmann, Tel. 02687/512 (gebe) Vereinsbericht