Veröffentlicht am 14. September 2020 von wwa

RENNEROD – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Postfiliale in Rennerod – Am Samstag, 12. September 2020, wurde in der Zeit zwischen 08:30 bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz bei der Postfiliale ein geparkter VW Caddy auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte den PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt haben und hat sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise bitte der Polizeiinspektion Westerburg 02663 98050 mitteilen. Quelle: Polizei