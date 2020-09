Veröffentlicht am 14. September 2020 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg – Am Samstagmittag, 12. September 2020, wurde zwischen circa 14:00 und 15:30 Uhr ein vor dem Fitnesscenter Körperwerkstatt parkender Opel Corsa an der Beifahrertür beschädigt. Vermutlich entstand die Beschädigung beim Ein- oder Aussteigen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, zu melden. Quelle: Polizei