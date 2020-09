Veröffentlicht am 13. September 2020 von wwa

RODENBACH – Flächenbrand in Rodenbach – Die Feuerwehren Puderbach und Oberdreis wurden am Samstagnachmittag, 12. September, zu einem Flächenbrand in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses in Rodenbach alarmiert. Alle Hinweise sprechen für eine Brandstiftung.

Gegen 15.20 Uhr gingen die Melder bei den Feuerwehrkameraden. Von der Leitstelle Montabaur war ein Wiesenbrand gemeldet. Die ersteintreffende Wehr aus Oberdreis konnte dies bestätigen. Kurz darauf traf auch das HLF 10 aus Puderbach ein. Gemeinsam konnte der Brand schnell aufgehalten und gelöscht werden.

Die Hinweise vor Ort deuten auf eine Brandstiftung. Zwei Jugendliche im Alter von acht bis zehn Jahren sollen sich nach Zeugenangaben bei Ausbruch des Feuers mit Fahrrädern eiligst von der Einsatzstelle entfernt haben. Weiterhin wurde vor Ort ein Pizzakarton mit trockenem Heu aufgefunden.

Insgesamt waren 20 Kräfte der Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Die hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Feuerwehr VG Puderbach