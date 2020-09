Veröffentlicht am 13. September 2020 von wwa

NEUWIED – Per Speed-Dating zum Traumberuf in die Stadtverwaltung – Nur sieben Minuten Zeit hatten die Bewerberinnen und Bewerber beim vierten Neuwieder Azubi-Speed-Dating, um sich über ihren Wunschberuf zu informieren und das vorab ausgewählte Unternehmen für sich als neue Auszubildende zu begeistern. Die Stadtverwaltung Neuwied war einer der rund 30 teilnehmenden Betriebe, die bedingt durch Corona diese Kennenlernrunde per Videokonferenz durchführte. Schon bei der Anmeldung interessierten sich so viele für die unterschiedlichen Ausbildungsberufe in der Verwaltung, dass leider nicht alle einen Termin ergattern konnten. 16 Teilnehmer erhielten aber die Chance Patricia Bresgen, Ausbildungsleiterin der Stadtverwaltung, und ihre Kollegen mit Fragen zu löchern und sich für einen der Ausbildungs- bzw. Studienplätze im Jahr 2021 ins Spiel zu bringen. Wer sich ebenfalls über die Stadtverwaltung Neuwied als Ausbildungsbetrieb informieren möchte, findet unter www.neuwied.de/karriere viele Informationen zu den mehr als zehn Ausbildungsbereichen. Hier werden auch in Kürze weitere Ausbildungsstellen für 2021 ausgeschrieben.