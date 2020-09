A K T U E L L – ARNSHOFEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Veröffentlicht am 11. September 2020 von wwa

ARNSHOFEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt – Am Freitagspätnachmittag, 11. September 2020, etwa 17:55 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 zwischen B 255 und der Ortschaft Arnshöfen. Ein Personenkraftwagen mit Anhänger, besetzt mit zwei Personen, befuhr die B 8 in Richtung Arnshöfen und wollte nach einer Kurve nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein Motorradfahrer folgte in der gleichen Fahrtrichtung und stieß bei diesem Abbiegevorgang gegen das Fahrzeuggespann. Das Motorrad wurde nach links von der Straße abgewiesen. Bei dem Sturz wurde der 24jährige Motorradfahrer aus der Verbandgemeinde Hachenburg lebensgefährlich verletzt und musste nach notärztlicher Behandlung in ein Siegener Krankenhaus geflogen werden.

Aktuell ist die B 8 in dem Bereich gesperrt, es erfolgt eine örtliche Umleitung. Nach Einsatz eines Unfallgutachters vor Ort zur Klärung der Schuldfrage wird die Strecke vermutlich gegen 22:00 Uhr wieder freigegeben. Quelle: Polizei