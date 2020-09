Veröffentlicht am 11. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied Am Freitag, 11. September 2020, wurden vier neue Fälle im Kreis Neuwied registriert. In der Fieberambulanz Neuwied wurden 122 Personen getestet.

Bei drei Fällen handelt es sich um weitere Bewohner aus dem Seniorenheim „Haus am Distelfeld“ Neuwied. Nachdem der erste Fall am vergangenen Freitag registriert wurde, werden die Bewohner fortlaufend in kurzen Abständen getestet. So können neue Infektionen schnellstmöglich identifiziert und weitere Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Positivfälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Gebietskörperschaft Summe Positivfälle

Gesamt aus Quarantäne

entlassen Verstorben Infizierte Personen in

Quarantäne Stadt Neuwied 144 (+4) 107 2 37