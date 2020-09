Veröffentlicht am 21. September 2020 von wwa

NEUWIED – Freie Plätze bei der Naturfreizeit „Rund um Apfel und Wiese“ – Frische Luft atmen: Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) bietet für die kommenden Herbstferien in Kooperation mit dem Naturteam Kurz spannende Tage in der Natur an. Auf einem idyllischen Gelände an der Wied im Neuwieder Stadtteil Segendorf können Mädchen und Jungen fünf Tage lang nach Herzenslust im Freien spielen, ihre Zeit mit Hunden und Pferden verbringen, Holz schnitzen, Flöße bauen, Äpfel sammeln und daraus auf traditionelle Weise Saft, Gebäck und Kompott herstellen. Die Freizeit, die für Kinder ab sieben Jahren geeignet ist, findet von Montag, 19. bis Freitag, 23. Oktober, täglich von 9.30 bis 16 Uhr statt. Der Teilnahmebeitrag von 65 Euro beinhaltet ein warmes Mittagsessen und Getränke. Weitere Informationen und Anmeldungen per E-Mail an kijub@neuwied.de oder unter Telefon 02631 802 170.