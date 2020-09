Veröffentlicht am 13. September 2020 von wwa

WALLMENROTH – Umfrage zum Westerwaldbus in Wallmenroth – Seit Dezember 2018 gibt es eine innerörtliche Verkehrsanbindung durch das Dorf. Dies dient unter anderem der Mobilität im ländlichen Raum und eröffnet insbesondere Menschen, die kein Auto besitzen die Möglichkeit mobil zu sein. In Teilen der Bevölkerung gibt es jetzt Beschwerden über die Busse. Daher hat der Gemeinderat eine Umfrage beschlossen, die in den nächsten Tagen an die Haushalte verteilt wird. Hier können sie ihre positiven oder negativen Meinungen kundtun.