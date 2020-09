Veröffentlicht am 11. September 2020 von wwa

WISSEN – Ausstellung im Kulturwerk Wissen noch bis Sonntag – Uta Schmidt und Claudia Böhmer nutzten die letzte Gelegenheit und sahen sich die Aufnahmen von Peter Lindlein im Wissener Kulturwerk an. Seit dem 25. Juli ist hier eine Auswahl des in Kirchen geborenen und in Betzdorf wohnenden Photographen zu sehen. Die Ausstellung nennt sich „Auf dem Westerwald“ und besteht aus 80 teils großformatigen Aufnahmen. Hervorgehoben werden die Eigenarten einer Kulturlandschaft, die man so nicht unbedingt kennt.

Die beiden Damen zeigten sich jedenfalls sehr angetan vom Werk Lindleins und nahmen sich viel Zeit beim Betrachten. Geöffnet ist die Ausstellung noch bis Sonntag, 13. September 2020.