Veröffentlicht am 18. September 2020 von wwa

NEUWIED – Sich einmischen: Jugendliche zeigen Engagement – KiJub ruft zur Beteiligung an Landeswettbewerb auf – Ministerpräsidentin Malu Dreyer gab den Startschuss für den Jugend-Engagement-Wettbewerb „Sich einmischen – was bewegen“. Jugendliche und junge Erwachsene aus Rheinland-Pfalz im Alter zwischen 12 und 25 Jahren sind nun dazu aufgerufen, ihre Projektideen einzureichen. Für deren Realisation können sie unkompliziert eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 bis 1000 Euro erhalten. Eine Voraussetzung müssen die Jugendlichen allerdings erfüllen: Sie müssen die Projekte selbst leiten und innerhalb eines Jahres umsetzen.

Dreyer betonte, dass beim „jugendforum rlp“ viele Jugendliche Vorschläge für die Zukunft des Landes entwickelt hätten, die die Landesregierung zu einem großen Teil aufgreifen und realisieren konnte. „Viele haben aber auch den Wunsch geäußert, selbst stärker aktiv zu werden, und wünschen sich dafür Unterstützung. Deshalb haben wir gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung den Wettbewerb „Sich einmischen – was bewegen“ ins Leben gerufen“, sagte die Ministerpräsidentin weiter.

Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig ruft jugendliche Teams wie Schulklassen, Jugendgruppen, Kirchengemeinden oder Schüler-AGs aus der Deichstadt dazu auf, bei diesem interessanten Wettbewerb mitzumachen. „Die Neuwieder Jugend hat schon oft gezeigt, dass sie prima Ideen hat und viel umsetzen kann“, unterstreicht Einig. „Mich würde es sehr freuen, wenn dies durch das Land unterstützt wird.“

Anmelde- und Bewerbungsschluss ist der 13. November 2020. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer beruft. Zwei Drittel der Jurymitglieder sind Jugendliche. Weitere Informationen gibt es unter https://www.jugendforum.rlp.de/jugendwettbewerb und bei Sonja Jensen, Fachstelle Partizipation des Kinder- und Jugendbüros Neuwied, E-Mail sjensen@neuwied.de. Bei ihr erhalten Jugendliche auch Hilfe bei der Projektbewerbung.