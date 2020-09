Veröffentlicht am 11. September 2020 von wwa

BETZDORF – 31jähriger Mann greift bei Hilfeleistung Rettungssanitäter und Polizeibeamte an – Am Donnerstagabend, 10. September 2020, gegen 23:20 Uhr wurde der Polizeidienststelle Betzdorf eine hilflose männliche Person im Stadtgebiet Betzdorf gemeldet. Rettungsdienst und eine Streifenwagenbesatzung fanden den offensichtlich unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen und Alkohol stehenden 31jährigen Mann in der Nähe eines Elektromarktes. Da eine Verbringung des

Beeinflussten in ein Krankenhaus erforderlich war, wollten die Rettungssanitäter den Transport vorbereiten. Plötzlich schlug und trat der in Richtung der Helfer. Nunmehr musste eine Fixierung durch die Polizeibeamten erfolgen. Auch dabei wehrte er sich und versuchte die Beamten zu schlagen. Sie konnten durch den Einsatz körperlicher Mittel die Fixierung durchführen. Durch das umsichtige Auftreten der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt. Dem 31jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei