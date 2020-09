Veröffentlicht am 10. September 2020 von wwa

WISSEN – REGION – Warntag gescheitert – Am Donnerstag, 10. September 2020, fand erstmals bundesweit ein sogenannter Warntag statt. Dann sollten um 11 Uhr die Sirenen aufheulen. Ältere Mitbürger können sich vielleicht noch die Alarmierung in Kriegszeiten erinnern. Nur wenige Tage nach dem Überfall auf Polen und damit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wies der damalige Wissener Amtsbürgermeister Johann Kitschenberg in der Heimatzeitung auf den Unterschied von Feuer- und Luftschutzalarm hin.

Mit Fliegeralarm ist heute jedoch nicht mehr zu rechnen. Vielmehr soll die Bevölkerung vor Naturkatastrophen usw. gewarnt werden. In Wissen, wie auch in vielen anderen Orten, waren jedoch keine Sirenen zu hören. Es gibt sie zwar noch vereinzelt wie auf dem Dach des alten Schönsteiner Pfarrhauses an der Brixiusstraße, man hat sie aber schon vor geraumer Zeit außer Betrieb genommen. Da die Feuerwehrleute längst über persönliche „Piepser“ verfügen, waren sie überflüssig geworden. Inzwischen gibt es aber schon Pläne, die Sirenen wieder mit ihrer alten Funktion zu betrauen.