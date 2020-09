Veröffentlicht am 10. September 2020 von wwa

BREITSCHEIDT – Zimmerbrand am Mittwochnachmittag in Breitscheidt wurde schnell gelöscht – Am Mittwochnachmittag, 09. September 2020, wurde gegen 16.20 Uhr der Leitstelle in Montabaur ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Breitscheidter Bogenstraße gemeldet. Sie alarmierte sofort die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm/Sieg. Als die Wehr an der Einsatzstelle ankam, quoll schwarzer Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss ins Freie. Die Erkundung durch den Einsatzleiter der Wehr ergab, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Ein Trupp der Feuerwehr ging direkt mit Atemschutzgeräten ausgestattet in das verrauchte Haus vor.

Der Brandherd wurde sehr schnell gefunden und gelöscht. Elektrogeräte hatten sich entzündet und das Umfeld in Brand gesetzt. Eine weitere Ausbreitung des Brandes auf die anderen Räume wurde durch die Feuerwehr erfolgreich verhindert. Die Elektrogeräte und die Möbel im Brandraum wurden bei dem Feuer zerstört. Alle Räume des Gebäudes waren verqualmt und mussten mit einem Lüfter rauchfrei gemacht werden. Die Mieter des Hauses hatten bei Löschversuchen Rauchgase eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst des DRK Altenkirchen versorgt.

Für die Sicherheit der Einsatzkräfte war der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Hammer Wehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz. Über die Brandursache und die Schadenshöhe ist nichts bekannt. (am) Fotos: Alexander Müller