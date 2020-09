Veröffentlicht am 10. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Drei neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – Am Donnerstag, 10. September 2020, wurden drei neue Fälle im Kreis Neuwied registriert. In der Fieberambulanz Neuwied wurden am Donnerstag 89 Personen getestet. Die Positivfälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Gebietskörperschaft Summe Positivfälle

Gesamt aus Quarantäne

entlassen Verstorben Infizierte Personen in

Quarantäne Stadt Neuwied 140 104 2 36