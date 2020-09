Veröffentlicht am 12. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die Linke wählt neuen Kreisvorstand – Udo Quarz bleibt Vorsitzender – Die Linken im Kreis Altenkirchen haben bei ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt und dabei erneut sowohl ältere als auch jüngere Parteimitglieder berücksichtigt.

Zum Vorsitzenden wurde Udo Quarz aus Etzbach wiedergewählt. Er ist auch für die Kasse, die Mitgliederbetreuung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und für die Entwicklung des ländlichen Raumes zuständig. Zur stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführerin wurde Julia Wolter aus Betzdorf wiedergewählt. Zu Beisitzern wurden Manfred Wolter (Social Media, politische Bildung und Menschen mit Behinderung), Jan Michael Krämer (Umweltpolitik, Jugendpolitik), Hans Röhrig (Soziales, Internet), Jürgen Antonius Vormann (Menschenrechte), Silvia Dackweiler, Katharina Au und Frank Quarz gewählt.

Der neue Vorsitzende betont: „Die Linke im Kreis Altenkirchen wird künftig die Öffentlichkeitsarbeit verstärken und durch regelmäßige öffentliche Veranstaltungen weitere Menschen für die Mitarbeit bei der Linken begeistern“. Die Landtagswahl im nächsten Jahr war ebenfalls Diskussionsgegenstand.

Die Linke will erstmals in den Landtag in Mainz einziehen und dort ihre Schwerpunkte im Bereich soziale Gerechtigkeit, Umwelt- und Bildungspolitik setzen.

Im Kreistag wird die Linke zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf einen verbesserten öffentlichen Personennahverkehr, eine gute medizinische Versorgung und bezahlbaren Wohnraum im Kreis Altenkirchen legen.

Den Linken liegt die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen allgemein, insbesondere jedoch der finanziell schwächeren Menschen in der Gesellschaft sehr am Herzen. Informationen gibt es unter www.die-linke-ak.de

Foto: (v.l.): Sylvia Dackweiler, Manfred Wolter, Julia Wolter, Jan Michael Krämer, Udo Quarz, Hans Röhrig, Frank Quarz