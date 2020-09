Veröffentlicht am 12. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN. Schöpfungsgottesdienst in der Christuskirche in Altenkirchen – „Du hast uns Deine Welt geschenkt“ ist ein besonderer Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen für Sonntag, 13. September, 10 Uhr, in der Christuskirche überschrieben. Die Kirchengemeinde mit ihrer „Kinderkirche“ und der kreiskirchliche Umweltausschuss wollen – unter den gültigen Corona-Auflagen – bei einem Gottesdienst zum Schöpfungstag, für das Gottesgeschenk der Schöpfung danken und bedenken, wie mit der Schöpfung gelebt wird und wie ihr zugesetzt wird. Die Kinder der Gemeinde wollen – nach dem gemeinsamen Gottesdienst-Beginn – selbst schöpferisch aktiv werden und arbeiten mit Ton.