Veröffentlicht am 10. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Stand Mittwoch, 09. September 2020, 19:00 Uhr – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein positiver Fall in der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen – Im Zusammenhang mit den in den letzten Tagen festgestellten Corona-Infektionen und Kontaktnachverfolgungen im Kreis Altenkirchen wurde zwischenzeitlich ein Mitarbeiter der Kirchener Verbandsgemeindeverwaltung positiv getestet. Er steht wie vier Beschäftigte des Rathauses, die engeren Kontakt zu ihm hatten und nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts in die Kontakt-Kategorie I fallen, unter Quarantäne. Bei weiteren sechs Personen, die in die Kategorie II fallen, wurde vorsichtshalber ebenfalls eine Quarantäne angeordnet.