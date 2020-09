Veröffentlicht am 15. September 2020 von wwa

WISSEN – „Spiritualität to go“ – Mit der kfd unterwegs – kleiner Spaziergang mit Impulsen zum Erntedank – Am Mittwoch, 30. September 2020, Um 15. 30 Uhr startet man mit dem ersten Impuls auf dem Kirchplatz St. Katharina Schönstein. An verschiedenen Orten wird die Theologin Birgit Gleis mit spirituellen Anregungen das Erntedankfest von einer neuen Seite zeigen.

Die KFD freut sich auf eine gemeinsame Auszeit und bittet um Anmeldung bei den Mitarbeiterinnen. Die Abstands- und Hygienevorgaben bittet man zu beachten. Bei schlechtem Wetter trefft man sich um 15.30 Uhr in der St. Katharina Kirche Schönstein.