KREIS ALTENKIRCHEN – Der Kreisausschuss des Altenkirchener Kreistages tagt am Montag, 14. September –Der Kreisausschuss des Altenkirchener Kreistages tagt am nächsten Montag, 14. September. Auf der Tagesordnung stehen die Vergabe von Bauleistungen für die Deckensanierung der Kreisstraße K 52 zwischen Obererbach und Bahnhof Niedererbach. Außerdem geht es um die Weiterförderung von Armutsprojekten der Neuen Arbeit e. V. Altenkirchen, des Caritas-Verbandes Rhein-Wied-Sieg e. V. und der Caritas Dienste und Arbeit gGmbH Betzdorf und um die Neufassung der Satzung über die Durchführung von Sozialaufgaben im Landkreis Altenkirchen. Schließlich geht es beim Thema Breitbandausbau um die Erschließung von Gewerbegebieten mit Glasfaseranschluss. Bei der Unterhaltsreinigung an den kreiseigenen Schulen steht eine Anpassung an.

Um die pandemiebedingten Abstandsregeln einhalten zu können, berät das Gremium erneut im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung (Großer Sitzungssaal/Raum 111). Beginn ist diesmal um 17 Uhr. Die Sicherheitsvorkehrungen sehen vor, dass zwischen den Sitzungsteilnehmern ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu halten ist. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann. Für Gäste gibt es Plätze auf der Besucherempore des Sitzungssaales.

Die weiteren Sitzungen der Kreisgremien im September:

· Mittwoch, 16. Sept., 16.30 Uhr: Werkausschusses Abfallwirtschaft (Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung)

· Montag, 21. Sept., 16 Uhr: Kreistag (Forum des Westerwald-Gymnasiums)

· Montag, 28. Sept., 16.30 Uhr: Ausschuss für Demografie, Regional- und Kreisentwicklung (Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung)