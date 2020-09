Veröffentlicht am 10. September 2020 von wwa

KURTSCHEID – Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis – Am späten Dienstagmittag, 08. September 2020, wurde der 52jährige Fahrer eines PKW in der Hochstraße in Kurtscheid einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Fahrer händigte während der Kontrolle einen tschechischen Führerschein aus. Seine deutsche Fahrerlaubnis wurde ihm in der Vergangenheit entzogen. Ein Datenabgleich führte zu dem Ergebnis, dass der Verkehrsteilnehmer in Tschechien nie einen Wohnsitz hatte. Quelle: Polizei