Veröffentlicht am 9. September 2020 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in Mudersbach – Fahrerin verletzt – Am Dienstagmorgen, 08. September 2020, gegen 08:00 Uhr befuhr eine 25jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die abschüssige Bergstraße im Ortsbereich Mudersbach in Richtung Bundesstraße 62. Im Verlauf der Strecke prallte sie vermutlich infolge unachtsamer Fahrweise, gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Ihr Fahrzeug kam durch den Aufprall in Schieflage und kippte zur Seite um. Die junge Fahrzeugführerin musste von der örtlichen Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Quelle: Polizei