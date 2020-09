Veröffentlicht am 10. September 2020 von wwa

ASBACH – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Asbach – Am frühen Dienstagabend, 08. September 2020, kontrollierten Polizeibeamte zwei Fußgänger in der Flammersfelder Straße in Asbach. Es wurden bei einem Jugendlichen und einem Erwachsenen Griptütchen mit Betäubungsmitteln und Betäubungsmittelanhaftungen festgestellt und als Beweismittel sichergestellt. Gegen die beiden Beschuldigten ist Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden. Quelle: Polizei