Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

WISSEN – Die neue Siegbrücke in der Wissener Altstadt nimmt einen Riesenschritt in Richtung Fertigstellung. – Nach den Einschal- und Monierarbeiten stand am Dienstag, 08. September 2020, ein besonders wichtiger Punkt auf dem Plan des Brückenbauunternehmens Meyer. Den ganzen Tag über wurde betoniert. An der Zufahrt in Sichtweite des Alten Zollhauses drängen sich die Lkws mit der rotierenden Trommel hintendrauf. Das Material kommt vom Betonmischwerk Kumm in Kroppach/Westerwald. Es wird mit zwei riesigen Pumpen punktgenau auf der Brücke ausgebracht.

Ein Mitarbeiter steuert per Hand den sogenannten Rüssel. Anschließend wird die frisch betonierte Fläche verdichtet und geglättet. Zum Einsatz kommt dabei auch eine personenbesetzte Glättmaschine, die förmlich über den Beton schwebt. Verarbeitet werden gut 650 Kubikmeter Beton. Die Anlieferung geschieht durch 82 Lkw-Touren. Insgesamt sind rund 40 Leute im Einsatz, damit alles reibungslos klappt. Da auch das Wetter mitspielt, steht dem nichts entgegen. Beim Pressetermin wurde noch erwähnt, dass die Anlieger die Bauarbeiten klaglos „ertragen“. Denn man weiß: Die so wichtige Siegbrücke soll so schnell wie möglich fertig werden. So wie es aussieht, liegen die ausführenden Firmen voll im Zeitplan, was nicht nur die Bewohner der Altstadt freut.