Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – In Bezug auf das Seniorenheim „Haus am Distelfeld“ in Neuwied gibt es derzeit keine neuen Erkenntnisse. Wie bereits mittgeteilt, sind dort 17 positive Fälle, elf Bewohner und sechs0 Mitarbeiter, registriert. Die Ermittlungen laufen und weitere Testungen werden engmaschig durchgeführt. Da ein Großteil der betroffenen Personen ihren Wohnsitz nicht im Landkreis Neuwied hat, sind sie in der unten stehenden Tabelle nicht mit aufgeführt.

Aus dem Bereich der Stadt Neuwied ist ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronainfektion zu registrieren. Dieser hat allerdings keinen Zusammenhang mit dem zuvor genannten Ausbruchsgeschehen in der Senioreneinrichtung.

Bei vier neuen Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten.

Die Positivfälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Gebietskörperschaft Summe Positivfälle

Gesamt aus Quarantäne

entlassen Verstorben Infizierte Personen in

Quarantäne Stadt Neuwied 137 (+16) 101 2 36