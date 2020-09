Veröffentlicht am 9. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Handlettering: Ein Kurs für Anfänger – Am Samstag, 12. September, von 16 bis 19 Uhr bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Workshop „Handlettering für Anfänger“ an. In dem Kurs für Anfänger lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Materialien kennen. Sie haben die Möglichkeit, viele verschiedene Brushpens, eine Kombination aus Pinsel und Stift, auszuprobieren und mit diesen zu schreiben.

„Wir lettern das Alphabet und verbinden die kunstvoll geschriebenen Buchstaben nicht nur mit Brushpens, sondern auch mit Pinsel und Wasserfarben. Anschießend erstellen wir kleine Lettering-Projekte. Die schwungvoll geschriebenen Worte werden mit Schmuckelementen verschönert“, kündigt die KVHS an. Die selbstgestalteten Projekte können die Handlettering-Anfänger natürlich behalten oder verschenken.

Alle notwendigen Materialien stehen während des Workshops zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, Brushpens bei der Kunstleiterin am Kurstag zu erwerben. Mitzubringen sind ein Bleistift, ein Radiergummi, ein Lineal und alle Stifte und Pinsel sowie andere Stifte, mit denen die einzelnen Teilnehmer arbeiten möchten. Die Teilnahme kostet 25 Euro.

Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: KVHS