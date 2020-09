Veröffentlicht am 12. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gesundheitskurs bei der Kreisvolkshochschule: „Meditative Atemübungen“ – Am Dienstag, 22. September, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Kurs „Meditative Atemübungen“. Der Kurs mit insgesamt acht Terminen findet jeweils montags in der Zeit von 19 bis 20 Uhr statt, die Teilnahme kostet 48 Euro.

Die Kreisvolkshochschule informiert zum neuen Angebot wie folgt: „Heutzutage erkennen bereits viele Ärzte die Vorteile meditativer Atemübungen für die Gesundheit des ganzen Körpers. Wenn wir stundenlang und auch noch in schlechter Haltung am Schreibtisch sitzen, wenn wir uns wenig bewegen, ist es nicht verwunderlich, dass wir unkonzentriert und erschöpft sind. Uns fehlt Sauerstoff! Folgeerscheinung ist, dass wir zu wenig Kohlendioxid ausatmen. Dieses Gift verbleibt in unserem Körper und nach und nach verschlackt unser Organismus. Die Teilnehmenden werden lernen, sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren, ihn zu vertiefen und zu intensivieren. Ist er kraftvoll und ruhig, entschlackt er den Körper und der Geist kann entspannen. Es lohnt sich also, richtiges Atmen zu lernen.“

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).