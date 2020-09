Veröffentlicht am 9. September 2020 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Elfte Kreisausschusssitzung am Montag, 14. September 2020 – Die elfte Sitzung des Kreisausschusses ist am Montag, 14. September 2020, ab 17:00 Uhr im Wilhelm-Boden-Saal (Zi. 111), in der Parkstraße 1, in 57610 Altenkirchen.

TAGESORDNUNG