Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

HACHENBURG – Unfallflucht am Burggarten – Polizei sucht Zeugen – Am Montagabend, 07. September 2020, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer um circa 23 Uhr die Straße „In der Burgbitze“ aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Forstamt Hachenburg. In einem leichten Linksschwenk der Straße verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen mehrere Hindernisse. Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung und ließ den PKW am Unfallort zurück. Das Fahrzeug, ein schwarzer Peugeot 206, war nicht mehr zugelassen und wurde ohne Kennzeichen geführt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei