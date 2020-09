Veröffentlicht am 14. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Klima-Demo in Altenkirchen: Verkehrsbehinderungen erwartet – Die „WWgoesGreen“-Bewegung wird am Freitag, 25. September, unter dem Motto „Globale Aktion fürs Klima“ in Altenkirchen demonstrieren. Die Kreisverwaltung Altenkirchen weist darauf hin, dass es zwischen 14 und 19 Uhr im Innenstadtbereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Autofahrer werden gebeten, diesen Bereich zu meiden. Eine Umleitung wird eingerichtet.