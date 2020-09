Veröffentlicht am 9. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Dynamisches Yoga: Workshop in Altenkirchen gibt Einblick – Am Sonntag, 13. September 2020, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen nachmittags den Workshop „Dynamisches Yoga“ an. Ziel von Yoga ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und das innere Gleichgewicht zu finden. Kann man aber auf der Yogamatte schwitzen? Yoga Flow ist ein dynamischer Yogastil. Hier werden zuerst die einzelnen Yogahaltungen in ihrer korrekten Ausrichtung unterrichtet und später im dynamischen Flow verbunden. Der Atem wird synchron zu den einzelnen Bewegungen ausgeführt und beruhigt die Gedankenströme. Durch die korrekte Ausführung der Yogahaltungen verbessert sich die Beweglichkeit und die gesamte Muskulatur des Körpers wird besser durchblutet, so dass muskuläre Spannungen sich minimieren können. Besonders die Bauch- und Rückenmuskulatur werden positiv beeinflusst und gekräftigt. Der Workshop unter der Leitung von Nadine Bösken findet am 13. September in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 30 Euro. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Der Workshop „Dynamisches Yoga“ am 13. September wird geleitet von Nadine Bösken. (Foto: KVHS)