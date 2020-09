Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

MERKELBACH – Unbekannte beschädigen Scheibe von Bagger – Im Zeitraum von Freitag bis Montag, 04. bis 07. September 2020, 14.00 bis 10.00 Uhr wurde an einem Bagger, der an der Baustelle am Merkelbacher Friedhof abgestellt war, eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei