ALTENKIRCHEN – Sprachen lernen: Neue Einsteigerkurse bei der Kreisvolkshochschule – Der berufliche und private Alltag wird immer internationaler. Sprachenlernen erweitert den Horizont, fördert das berufliche Weiterkommen, eröffnet die Möglichkeit neuer Kontakte, trainiert das Gehirn und macht auch viel Spaß. Die Sprachkursangebote der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen bieten Interessenten die Möglichkeit, fremde Sprachen neu zu erlernen, vorhandene Kenntnisse zu verbessern und einen kleinen Einblick in verschiedene Kulturen zu bekommen. Kreisweit werden 14 verschiedene Sprachen in bis zu 60 Sprachkursen auf unterschiedlichen Kursniveaus angeboten. In Kürze starten in Altenkirchen folgende Einsteigerkurse:

· Spanisch

Kurs 1: Donnerstag, 10. September, 19.45 bis 21.15 Uhr, 12 Termine

Kurs 2: Mittwoch, 16. September, 18 bis 19.30 Uhr, 12 Termine

· Italienisch

Freitag, 11. September, 17.30 bis 19 Uhr, 12 Termine

· Französisch

Freitag, 11. September, 19.15 bis 20.45 Uhr, 12 Termine

· Niederländisch

Montag, 14. September, 19.45 bis 21.15 Uhr, 8 Termine

· Schwedisch

Mittwoch, 23. September, 18 bis 19.30 Uhr, 12 Termine

· Russisch

Mittwoch, 30. September, 16.45 bis 18.15 Uhr, 12 Termine

Für alle diejenigen, die bereits Vorkenntnisse mitbringen, werden weitere Kurse auf anderen Niveaus angeboten. Nähere Informationen hierzu oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).