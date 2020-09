Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

WISSEN – Eheschließungen über den Dächern von Wissen – Neues Trauzimmer im walzWERKwissen – Mit Wirkung vom 01. September 2020 gibt es in Wissen ein neues Trauzimmer, in dem Paare standesamtlich heiraten können. Eheschließungen finden – so will es das Gesetz – grundsätzlich im Standesamt einer Gemeinde statt. Immer mehr Brautpaare wünschen sich eine Trauung in besonderer Umgebung. Durch das gewidmete Trauzimmer im walzWERKwissen ist dies nun möglich. Im neuen Trauzimmer im vierten Obergeschoss, mit der dazugehörigen Dachterrasse, können nun Ehen „über den Dächern von Wissen“ geschlossen werden. Nach der offiziellen Trauungen hat die Hochzeitsgesellschaft die Möglichkeit, dort etwa 45 Minuten zu verweilen.

Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, im bisherigen Trauzimmer im Gebäude der Westerwald Bank eG zu heiraten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Standesamt Wissen, Telefonnummer: 02742-939/158 oder 160, E-Mail: standesamt@rathaus-wissen.de.

Foto: Die Standesbeamten des Standesamtes Wissen freuen sich auf die Trauungen im neu gewidmeten Trauzimmer und auf der Dachterrasse. (v.l.): Geschäftsführer kulturWERKwissen Dominik Weitershagen, Bürgermeister Berno Neuhoff, Team Standesamt: Marco de Nichilo, Markus Wagner, Sabine Moll, Judith Steiger und Janine Weitz.