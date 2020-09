Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

BEROD – VG AKFF – Brand im Palettenwerk in Berod – Am Montagmittag, 07. September 2020, um 13:06 Uhr, wurde der Polizei Altenkirchen über die Rettungsleitstelle Montabaur ein Brand im Palettenwerk in Berod gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Absauganlage, unter der Paletten zugeschnitten werden, aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die Schadenshöhe ist unbekannt und es entstand kein Personenschaden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden und waren gegen 16:45 Uhr beendet. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Altenkirchen und Berod mit 47 Kräften, zwei Beamte der Polizei Altenkirchen, sowie der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverein Altenkirchen. Quelle: Polizei