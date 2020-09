Veröffentlicht am 8. September 2020 von wwa

WISSEN – Einbrüche in zwei Wissener Schulen – Am Wochenende wurde in zwei Schulen in Wissen (Sieg) eingebrochen. – Am Samstagnachmittag, 05. September 2020, gegen 14:15 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in die Berufsbildende Schule in der Hachenburger Straße in Wissen einzubrechen, in dem er die Eingangstür aufhebelte. Der Täter wurde durch den zufällig vor Ort befindlichen Hausmeister gestört und flüchtete unerkannt. An der Eingangstür ist ein geringer Sachschaden entstanden.

Über das Wochenende brach darüber hinaus ein nicht bekannter Täter in das Gymnasium Wissen ein. Dort wurde ebenfalls die Eingangstür aufgehebelt. Im Schulgebäude selbst wurden diverse Räumlichkeiten aufgebrochen und mehrere Laptops entwendet. Es entstand hoher Sachschaden.

Aufgrund der Tatumstände dürfte ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen bestehen.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere

Polizeidienststelle. Quelle: Polizei