Veröffentlicht am 7. September 2020 von wwa

WISSEN – Raubüberfall auf den Norma-Markt in Wissen – Am Montagmorgen, 07. September 2020, gegen 05:40 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf den Norma-Markt im Richtweg in Wissen. Der Täter klingelte an der Laderampe des Norma-Marktes. Der bereits im Markt befindliche Mitarbeiter öffnete die Tür in Erwartung eines Anlieferers. Stattdessen stand der Täter vor ihm und raubte unter Vorhalt eines Messers Bargeld, das er in einer Norma-Plastiktüre verstaute. Der Täter flüchtete zu einem vor dem Markt wartenden dunklen Seat Ibiza, in dem sich bereits der Mittäter befand.

Anschließend fuhren beide entgegen der Einbahnstraße in Richtung Oststraße weg.

Der Haupttäter wird folgendermaßen beschrieben:

– jüngere, männliche Person

– groß

– schlank

– schwarze Haare (seitlich rasiert, oben längere Haare).

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere

Polizeidienststelle. Quelle: Polizei