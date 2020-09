Veröffentlicht am 7. September 2020 von wwa

WINDHAGEN – Motorradfahrerin in Windhagen verunglückt – Am Sonntagmittag, 06. September 2020, befuhr eine 49jährige Motorradfahrerin die Straße von Hüngsberg kommend in Richtung Oberetscheid. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die angrenzende Wiese. Dort verlor sie das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem Motorrad und zog sich Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Quelle: Polizei