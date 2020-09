Veröffentlicht am 7. September 2020 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Einbruch in Backshop in Bruchertseifen – In den Montagmorgenstunden, 07. September 2020, gegen 02:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Backshop in Bruchertseifen. Durch unbekannte Täter wurde die zur Durchgangsstraße weisende Eingangstür des Geschäfts aufgehebelt. Die Täter gelangten in das Objekt, aber es ist noch nicht bekannt, ob tatsächlich etwas entwendet wurde. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um Hinweise von Zeugen, die zur genannten Zeit die Örtlichkeit passiert haben. Quelle: Polizei