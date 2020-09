Veröffentlicht am 6. September 2020 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – Zehn neue Corona- Positivfälle im Landkreis Neuwied – Zehn Corona Positivfälle in Altenheim – Am Wochenende gab insgesamt zehn positive Coronafälle in einem Neuwieder Altenheim. Nachdem das positive Testergebnis einer Bewohnerin vorlag, wurden umfangreiche Testungen durchgeführt und weitere Kontaktpersonen ermittelt. Aktuell gibt es insgesamt zehn positive Fälle.

Durch das Gesundheitsamt wird die Lage analysiert und alle Maßnahmen getroffen, um die Bewohner zu schützen. „Das Zusammenspiel von Krisenstab, Gesundheitsamt und den Hilfsorganisationen lief wieder hervorragend. In kürzester Zeit wurde zum Beispiel die Logistik der Schutzmaterialien durch die Feuerwehr übernommen,“ berichtet Landrat Achim Hallerbach.

Die Betroffenen werden derzeit in ihren Einzelzimmern versorgt und weitere infektionshygienische Maßnahmen werden situationsbezogen eingeleitet.