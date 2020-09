Veröffentlicht am 6. September 2020 von wwa

RENGSDORF – Brand eines PKW auf der B 256 – Am Freitagmorgen, 04. September 2020, kam es zum Brand eines PKW auf der B 256 in Höhe der Ausfahrt Rengsdorf West in Fahrtrichtung Straßenhaus. Während der Löscharbeiten musste die B 256 kurzzeitig voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Quelle: Polizei