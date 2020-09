Veröffentlicht am 6. September 2020 von wwa

REGION. In Rheinland-Pfalz hat das Ehrenamt einen hohen Stellenwert. – Rund 1,7 Millionen Menschen im Land engagieren sich in unterschiedlichsten Projekten und bürgerschaftlichen Engagement. Sie sind verlässliche Vorbilder für die Allgemeinheit.

Der Landesregierung ist es wichtig, jede Form bürgerschaftlichen Engagements zu unterstützen. Daher verleiht die Landesregierung für besondere ehrenamtliche Leistung über viele Jahre hinweg, die Ehrennadel der Ministerpräsidentin. Zwei dieser verdienten Mitbürger, bekamen im Frühjahr Post der Landeschefin. Die hatte in einem Schreiben dem Heimatforscher und Buchautor Hans Joachim Feix und dem passionierten Asbacher Musiker Franz Josef Reuschenbach zur Preisverleihung gratuliert. Das Frühjahr 2020 allerdings war eine schwierige Zeit um Freunde, Kinder und Enkel, Bürgermeister und Weggefährten mitfeiern zu lassen. So konnte die Neuwied Kreisverwaltung erst im Frühherbst eine begrenzte Personenzahl in die Abtei Rommersdorf zur feierlichen Urkunden- und Ehrennadelverleihung einladen.

Landrat Hallerbach, die Bürgermeister aus Neuwied und Asbach würdigte im offenen Kreuzgang in den altehrwürdigen Mauern der Abtei, die vielen Jahre bürgerschaftliche Engagement der beiden Senioren. Sie hätten durch ihr vorbildliches Engagement, ihre Verlässlichkeit und ihren unermüdlichen Einsatz einen wertvollen Beitrag für ihre Heimatgemeinden geleistet.

Nach einer musikalischen Einlage des Saxophonisten Dennis Kessler wurde zunächst der ehemalige Leiter der Diakonie Hans Joachim Feix ausgezeichnet. Sein Einsatz seit 1999 auf dem alten Friedhof und die Recherchen der Neuwieder Stadtgeschichte, anhand der Familiengeschichten, der dort ruhenden Persönlichkeiten haben für Neuwied einen unschätzbaren geschichtlichen Wert. Der 1940 in Wetzlar geborene Ruheständler Feix war mit Frau Annelies gekommen. Auch der Gattin galt ein Dankeschön mit einem Blumenstrauß. Denn ohne das Verständnis der Partner könnte man solche Projekte nicht leisten. Mit einem Blumenstrauß lächelte auch Ingrid Reuschenbach beim Abschlussfoto neben ihrem Mann Franz Josef die Kameras von Presse, Freunden und Familie. Der Preisträger Franz Josef Reuschenbach erhielt die Ehrennadel für 42 Jahre Vorstandsarbeit im Musikverein Asbacher Land. Seit seinem 16. Lebensjahr macht der 1943 in Asbach geborene, früherer Kaufmann, Musik. Bei der Asbacher Kirmes, beim Patrozinium in Ehrenstein, bei Martins- und Karnevalsumzügen sowie in Tausenden Musikproben hat er nie gefehlt und sich sechs Jahrzehnte vorbildlich eingebracht. Deshalb wurde ihm auch 2019 die Ehrennadel mit Lorbeerkranz des Landesmusikvereins verliehen. Neben Musik, Garten und Familie ist dem Senior auch noch der Asbacher Tennisclub ans Herz gewachsen, wo 30 Jahre als Mitglied in den Herrenmannschaften aktiv war. Nach den Gratulationen mit Geschenken der Bürgermeister und des Landrats, durfte im Kreis von Familie und Freunden in der Orangerie der Abtei noch weitergefeiert werden. (mabe) Fotos: Marlies Becker