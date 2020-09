Veröffentlicht am 5. September 2020 von wwa

DIERDORF – Trunkenheit im Verkehr in Dierdorf – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04. auf 05. September 2020, wurde ein 28jähriger Fahrzeugführer in Dierdorf angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,67 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Quelle: Polizei