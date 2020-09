Veröffentlicht am 5. September 2020 von wwa

WISSEN – Heißluftballon in Köttingerhöhe gelandet – Bei Hofgut Paffrath im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe ging jetzt ein Heißluftballon runter. Gestartet war das riesige Luftschiff gut eine Stunde zuvor in Waldbröl. Pilot Heinz Sieloff ließ den Ballon bis in eine Höhe von rund 1.000 Metern steigen. Man fuhr in Richtung Südosten und überquerte das Siegtal hoch über Wissen. In Höhe des Hämmerbergs hielt Sieloff dann Ausschau nach einem geeigneten Landeplatz. Diesen fand er unweit von Paffrath am Rand des „Köttinger Hausbergs“ Steimel.

Den sicheren Erdboden erreichte man problemlos. Zurückgelegt hatte das Luftschiff etwa siebzehn Kilometer. Schon vor acht Wochen wollte Heinz Sieloff mit den beiden Passagieren Linda Zimmermann (Mudersbach) und Wolfgang Kohl (Dauersberg) die Lüfte erobern. Ein Gewitter machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hatte es endlich geklappt und nach dem Ablassen der erhitzen Luft konnte man mit vereinten Kräften Ballonhülle und Korb im Anhänger des Begleitfahrzeugs verstauen.

Da es für die Passagiere die erste Fahrt mit dem Heißluftballon war, stand ihnen noch die obligatorische „Ballontaufe“ bevor. Diese fand später nach der Rückkehr in Waldbröl statt. Heinz Sieloff unternimmt aber auch Fahrten eines ganz anderen Kalibers. So überquert er einmal im Jahr die Alpen. Dann geht es mit Sauerstoffunterstützung hinauf auf 6.000 Meter – ein Abenteuer der Extraklasse.