WISSEN – Beratung des Caritasverbandes für den Oberbergischen Kreises e.V. für Schwangere und werdende Eltern seit 17 Jahren im Antonius-Krankenhaus in Wissen – Anna Sidon Nachfolgerin von Claudia Jüch bei „esperanza“ – Eine Schwangerschaft verändert die Lebensplanung von Paaren oder auch Frauen, die allein ein Kind bekommen. Das gewohnte Leben verändert sich stark und gerät erst einmal durcheinander und viele Fragen tauchen auf.

Damit sich die werdenden Eltern gut mit der neuen Situation und den vielen Fragen zurechtfinden und das Leben als Familie gestalten können, gibt es bei der Caritas Oberberg das Angebot der Schwangerschaftsberatung „esperanza“. Seit mittlerweile 17 Jahren gibt es diese Hilfe auch in Wissen im St. Antonius-Krankenhaus.

Seit Mai 2020 ist die Dipl.-Pädagogin Anna Sidon für Wissen zuständig. „Die Themen, die in die Beratung mitgebracht werden, sind vielfältig“, so Frau Sidon: „Von den Sorgen um die finanzielle Belastung als Familie mit Baby, rechtliche Angelegenheiten und Paarkrisen, bis hin zur Suche nach einer Hebamme oder auch die Begleitung während der ersten 3. Lebensjahre mit all den unterschiedlichen familiären Prozessen.“

Der Blick auf die Ressourcen der Klientinnen und ein lösungsorientierter Blick sind hierbei wichtige Instrumente. Die Klientinnen „in ihrem individuellen Prozess zu begleiten und wertzuschätzen was bereits gut gelingt“ sei ihr besonders wichtig, so Frau Sidon.

Die Beratungstermine für den Herbst 2020 in Wissen sind: 17. September und 19. November. Für einen Termin ist eine Anmeldung wichtig. Kontakt kann unter 02261 – 306140 oder Email esperanza@caritas-oberberg.de erfolgen.