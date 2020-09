Veröffentlicht am 4. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – Am Freitag, 04. September 2020, wurden im Kreis Neuwied vier neue Positivfälle registriert. Drei Fälle stehen im Zusammenhang mit Reiserückkehrern.

Bei den gestrigen Fällen, die die Marienschule Neuwied, VHS Neuwied sowie Kita am Schlosspark Neuwied betreffen, wurden die Kontaktpersonen der Kategorie I ermittelt und befinden sich nun in Quarantäne. Die Testungen erfolgen in der kommenden Woche, danach wird über weitere Maßnahmen entschieden.

Die Positivfälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Gebietskörperschaft Summe Positivfälle

(Gesamt) aus Quarantäne

entlassen Verstorben Infizierte Personen in

Quarantäne Stadt Neuwied 121 (+2) 94 1 27