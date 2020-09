Veröffentlicht am 3. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seniorenfeier in der Kreisstadt Altenkirchen abgesagt – Die Kreisstadt Altenkirchen muss in einem Jahr voller Corona bedingter Absagen auch die alljährliche Seniorenfeier ausfallen lassen. Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt bedauert die Absage, die aber bei der aktuellen Situation unvermeidbar war: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seniorenfeier gehören leider per Definition der Risikogruppe für das Corona-Virus an und da können wir es nicht riskieren, eine große Gruppe älterer Menschen zusammen in die Stadthalle einzuladen.“ Im nächsten Jahr soll die Feier dann wieder stattfinden.

Ab Oktober möchte die Kreisstadt zu einem monatlichen „Senioren-Stammtisch“, unter Einhaltung der Corona-Bedingungen, in die Stadthalle einladen. Maximal 15 Personen können sich zu einem gemütlichen Austausch gemeinsam mit Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt und Stadtratsmitgliedern treffen. Genaue Termine und mehr Informationen werden zeitnah in der regionalen Presse und im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde veröffentlicht.