ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird erneut ein kostenloser Infoabend angeboten

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird erneut ein kostenloser Infoabend zur Ausbildung zum Heilpraktiker/in für Psychotherapie angeboten. Am Donnerstag, 24. September 2020, von 18:00 bis 19:30 Uhr können sich alle psychologisch Interessierten über die Prüfungsvorbereitung und die Methode der Gesprächtherapie informieren.

Ab Januar 2021 ist die beliebte Ausbildung zum Heilpraktiker/in für Psychotherapie mit Ulrike Schmickler wieder im Haus Felsenkeller im Programm. Wer psychotherapeutisch oder beratend arbeiten möchte, braucht ein hohes Maß an Verantwortung den Klienten/innen, aber auch sich selbst gegenüber. Die Basis dafür bildet eine professionelle Ausbildung und damit einhergehende Prüfung.

Wer nicht Arzt oder psychologischer Psychotherapeut ist, braucht dazu die Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Mit dieser Heilerlaubnis ist es möglich psychotherapeutisch zu arbeiten und eine Praxis zu führen.

Der Bedarf an therapeutischer/seelsorgerischer Unterstützung ist so groß wie nie zuvor und die Kapazitäten reichen lange nicht aus, um alle Menschen, die sich in emotionaler Not befinden zu erreichen. Die dritte Kraft, neben der Verhaltenstherapie und der Tiefenpsychologie stellt die humanistische Psychotherapie dar. Sie geht davon aus, dass in jedem Menschen eine innewohnende Kraft sich selbst zu verwirklichen vorhanden ist. Diese Selbstverwirklichungstendenz gilt es im therapeutischen oder beratenden Kontext zu unterstützen. Carl Rogers hat in jahrzehntelanger Forschung herausgefunden, welche Bedingungen geschaffen werden müssen, um diese innewohnende Kraft zu aktualisieren.

Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen Teil, den sogenannten Prüfungsvorbereitungskurs und in einen methodisch/praktischen Teil, dem sogenannten Therapeutentraining in Gesprächstherapie nach Rogers. Diese beiden Bausteine können auch getrennt, sprich unabhängig voneinander gebucht werden. Wer kann die Prüfung zum Heilpraktiker/in Psychotherapie absolvieren? Was sind die Voraussetzungen? Was sind Inhalte und wie sieht das Prüfungsprozedere aus? Was bedeutet das methodische Therapeutentraining? Wieviel Zeit muss ich in die Fortbildung investieren? Wie sehen die Chancen aus, sich beruflich zu etablieren? Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.